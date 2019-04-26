Половина россиян не смогла назвать смысла празднования Пасхи

Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху.

Затруднились дать ответ 32% респондентов. Еще 6% сказали, что в этот день празднуется рождение Иисуса Христа. Неверно чаще отвечали неверующие респонденты (33%).

Большинство опрошенных (77%) при этом смогли правильно назвать, когда отмечают Пасху в этом году. О том, что праздник будет 28 апреля, чаще сообщали женщины (87%), пожилые люди (85%) и жители сел (80%). Неправильно ответили 8% опрошенных.

Среди тех, кто знал точную дату, — большинство православных (85%), а из неверующих было 66% респондентов.