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Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

Владимир Путин посетил форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. После выступления на пленарном заседании президент посетил спортивную выставку, где ему подарили бриллиантовую перчатку, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на выставке посетил стенды, посвященные различным видам спорта, в том числе Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций. Затем он перешел к стенду Федерации бокса России, где познакомился с российскими боксерами, где ему и вручили подарок — перчатку, покрытую блестящими камнями. Видео опубликовал телеканал ТВЦ.

«Здесь инициалы наших ребят, которые стали чемпионами мира», — сказал представитель федерации бокса. «Красавица!» — отреагировал Путин.

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В конце сентября во время визита в Москву президент Венесуэлы Николас Мадуро подарил президенту России Владимиру Путину копию сабли героя-освободителя Венесуэлы Симона Боливара. А в апреле лидер Китая Си Цзиньпин вручил российскому лидеру керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути».

Теги: Владимир Путин, бокс, бриллианты, спорт, Нижний Новгород
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