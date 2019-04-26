Си Цзиньпин подарил Путину копию статуэтки и столовое серебро

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обменялись подарками после завершения переговоров в рамках международного форума «Один пояс, один путь». Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин преподнес российскому лидеру керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути». Оригинальная статуэтка находится в Национальном музее Китая. Также он вручил Путину набор столового серебра пекинской гостиницы «Дружба».

Российский президент в свою очередь подарил лидеру КНР плакат 1956 года «Российско-китайское сотрудничество», созданный Исааком Гринштейном и приуроченный к открытию участка Транссиба из Москвы в Пекин через Улан-Батор. На нем изображены рабочие Китая и СССР и карты двух стран, соединенные железнодорожной линией.