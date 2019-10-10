Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил журналистам глава нидерландского МИДа Стеф Блок во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, передает УНН.

По словам нидерландского министра, расследование будет вести независимый следственный орган.

«Мы ведем разговоры по этому поводу как с Украиной, так и с Россией. Господин Пристайко заверил меня, что Украина будет оказывать всяческую помощь в этом», — заявил Блок, добавив, что отчет по итогам расследования будет передан правительству и парламенту Нидерландов.

Накануне глава нидерландского МИДа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи стороны договорились о завершении расследования по делу о крушении MH17, включая проведение судебного процесса. Ранее нидерландский парламент принял решение провести дополнительное расследование по делу о катастрофе.

17 июля 2014 года под Донецком разбился пассажирский самолет, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. На борту самолета находилось 298 человек, включая членов экипажа, все они погибли. По данным международной следственной группы, к катастрофе могут быть причастны военные самопровозглашенных республик Донбасса.