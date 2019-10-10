Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 12:42
Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку Общество, 17:13 Жена Сергея Семака заявила о планах усыновить темнокожего ребенка Спорт, 17:12 Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец» Политика, 17:11 Зеленский ответил на вопрос об усталости фразой «потерпим еще» Политика, 17:09 В МВД назвали сумму возможного штрафа родителям курящих детей Общество, 17:08 В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов Общество, 16:55 Как правительство изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Недвижимость, 16:54 Элитный агент: сколько стоят услуги риелтора на рынке дорогого жилья РБК и Элитная недвижимость, 16:54 Путин оценил сокращение пьянства в России Общество, 16:53 Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Экономика, 16:46 Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ Политика, 16:44 Игра с Турцией: как действия Анкары используют другие стороны конфликта Мнение, 16:37 Идеи из-за океана: шоколад на блокчейне и просмотр сериалов у стоматолога Pro, 16:29 В Сеть попало видео с ругающим матом детей учителем ОБЖ Общество, 16:29
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил журналистам глава нидерландского МИДа Стеф Блок во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, передает УНН.

По словам нидерландского министра, расследование будет вести независимый следственный орган.

«Мы ведем разговоры по этому поводу как с Украиной, так и с Россией. Господин Пристайко заверил меня, что Украина будет оказывать всяческую помощь в этом», — заявил Блок, добавив, что отчет по итогам расследования будет передан правительству и парламенту Нидерландов.

Накануне глава нидерландского МИДа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи стороны договорились о завершении расследования по делу о крушении MH17, включая проведение судебного процесса. Ранее нидерландский парламент принял решение провести дополнительное расследование по делу о катастрофе.

17 июля 2014 года под Донецком разбился пассажирский самолет, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. На борту самолета находилось 298 человек, включая членов экипажа, все они погибли. По данным международной следственной группы, к катастрофе могут быть причастны военные самопровозглашенных республик Донбасса.

Теги: Нидерланды, Украина
Материалы по теме
Зеленский договорился с главой МИД Нидерландов о завершении дела МН17
Политика
В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter