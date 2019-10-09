Зеленский договорился с главой МИД Нидерландов о завершении дела МН17

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос сотрудничества по завершению расследования авиакатастрофы МН17 с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Речь идет, в том числе, о проведении судебного процесса по делу о крушении в июле 2014 года самолета Boeing 777 рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», уточняется в сообщении.

Зеленский также проинформировал министра о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий в регионе.

Ранее парламент Нидерландов принял решение о дополнительном расследовании по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Депутаты, в частности, намерены изучить действия Украины в вопросе закрытия воздушного пространства на Донбассе в момент авиакатастрофы.

Пассажирский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, включая членов экипажа, все они погибли. По данным международной следственной группы, к трагедии могут быть причастны военные самопровозглашенных республик Донбасса.