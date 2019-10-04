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Учительница избитого в туалете школьника заявила о клевете в свой адрес

Классный руководитель мальчика, которого опустили головой в унитаз в московской школе, Наталья Любарская собирается подать иск за ложь и клевету в свой адрес. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова самой учительницы.

Как передает телеканал, директор музыкального театра Ильи Резника, участником музыкального ансамбля которого был пострадавший мальчик, Ирина Романова обвинила учительницу в том, что она знала о травле мальчика и «покрывала это». Любарская, в свою очередь заявила, что ничего не знала об этом, а также сообщила, что ее семью преследуют в социальных сетях и угрожают. «Я уже второй день живу в каком-то кошмаре», — сказала учительница.

Ирина Романова в разговоре с РБК предположила, что Любарская собирается подавать на нее в суд из-за опубликованных в СМИ комментариев Романовой. «Все, что я говорила, было со слов родителей — что она 2,5 года не предпринимала никаких действий, не говорила родителям об этой ситуации. Родители не знали до последнего момента. Почему школа, где камеры на каждом шагу, не информировала родителей?» — объяснила директор театра. По ее словам, сейчас одноклассники и ученики старших классов присылают мальчику сообщения с угрозами. «Ему пишут голосовые сообщения с проклятиями, с оскорблениями. Я сказала родителям пока забрать у него телефон», — объяснила Романова.

Ранее, 3 октября, в Сети появилось видео, на котором школьники избивают сверстника и толкают его головой в унитаз. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Отец школьника Андрей Пьянищенко заявил, что будет добиваться исключения из школы нападавших учеников. Он также рассказал, что травля ребенка продолжалась 2,5 года. По его словам, сын периодически жаловался родителям на то, что его обижают, но они не придавали этому значения, «потому что это школа и мальчикам свойственно ругаться, ссориться».

Теги: школа, насилие, новости РБК
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Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
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В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете
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