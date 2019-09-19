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Следователи Красноярска проверят сообщения об избиении ребенка учителем

В Красноярске следователи проводят проверку информации о том, что учитель физкультуры ударил первоклассника во время урока. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Также сообщается, что после того как преподаватель ударил ребенка, несколько учеников «в шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога, который их действия не пресек». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Ранее по факту избиения первоклассника проверку начала полиция. Как сообщил, телеканал «ТВК Красноярск», учитель физкультуры школы №16 ударил 7-летнего мальчика и отчитал перед классом. Другие дети также напали на школьника, но учитель их не остановил. Сам преподаватель объяснил, что таким образом он наказал ребенка за плохое поведение и нарушение техники безопасности. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю РБК сообщили, что родители мальчика подали заявление в полицию. По словам директора школы Людмилы Жарич, на время проверки преподаватель отстранен от уроков.

Теги: Красноярск, избиение, ребенок
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