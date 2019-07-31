ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ в Татарстане

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания сторонников «Исламского государства», которые готовили теракт в Татарстане.

Видео: ФСБ России

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задержали двух человек в лесистой местности. Оперативники подбегают к ним, отстреливая дымовую гранату. На кадрах также показаны вещества и материалы, с помощью которых подозреваемые готовили взрывное устройство.

Днем 31 июля ФСБ задержала двух россиян, которые готовили теракт в Татарстане. В ведомстве утверждают, что они были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Помимо подготовки взрыва мужчины также занимались вербовкой и пропагандой экстремизма. У задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты для взрывных устройств.