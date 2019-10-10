Политика , 10 окт, 15:40
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Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев из Сирии
Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке страны. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом NTV.
«Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — заявил Эрдоган, раскритиковав Евросоюз за осуждение трансграничной операции. Глава Турции также назвал «абсурдной» позицию Египта, накануне заявившего о незаконности проведения любой операции Анкары в Сирии.
Турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября.
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