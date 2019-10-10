Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев из Сирии

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев из Сирии

Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке страны. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом NTV.

«Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — заявил Эрдоган, раскритиковав Евросоюз за осуждение трансграничной операции. Глава Турции также назвал «абсурдной» позицию Египта, накануне заявившего о незаконности проведения любой операции Анкары в Сирии.

Турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября.

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