Политика , 10 окт, 13:41
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Зеленский потребовал не считать Украину «обслуживающим персоналом США»
Украина — не обслуживающий персонал США, а независимая страна, которая стремится укрепить отношения с Соединенными Штатами. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.
«При всем уважении к Соединенным Штатам, мы не обслуживающий персонал политики США, мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их», — сказал Зеленский.
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