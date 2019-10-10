Зеленский потребовал не считать Украину «обслуживающим персоналом США»

Украина — не обслуживающий персонал США, а независимая страна, которая стремится укрепить отношения с Соединенными Штатами. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

«При всем уважении к Соединенным Штатам, мы не обслуживающий персонал политики США, мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их», — сказал Зеленский.

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