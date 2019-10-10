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Бизнес ,  
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Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
ПИК PIKK ₽343,4 -10,81% Купить

Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.

«Сделка состоялась, мы в ней не участвовали, — уточнил Ильин. — Я считаю, что это для нас положительная новость, которая показывает интерес инвесторов к компании и улучшит ликвидность бумаг». Цена продажи составила 345 руб. за бумагу, на закрытии торгов акции ПИК торговались за 385 руб за штуку. Таким образом миноритарный акционер продал чуть больше акций, чем планировал ранее.

О том, что миноритарий намерен продать часть акций компании, РБК сообщал 9 октября.

ГК «ПИК» — крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, сейчас возводит 7,7 млн кв. м жилья в девяти регионах.

Основная доля строительства приходится на Москву и Московскую область, где группа строит 6,6 млн кв. м жилья. Крупнейший акционер компании — Сергей Гордеев, ему принадлежит 59,15% группы. В июле группа ВТБ объявила, что увеличивает свою долю в ГК «ПИК» до 23,05%.

Теги: ПИК, продажа
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