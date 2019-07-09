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ВТБ рассчитал часы ПИК
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Газета
ВТБ рассчитал часы ПИК
Газета № 102 (3057) (0907) Бизнес,
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ВТБ рассчитал часы ПИК
Зачем один из крупнейших российских госбанков увеличил долю в компании Сергея Гордеева
Группа ВТБ в три раза увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» Сергея Гордеева — до 23,05%. Для девелопера это страховка в условиях новых правил для застройщиков, для банка — источник фондирования в виде средств дольщиков
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суть сделки

Группа ВТБ увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» в три раза. ВТБ выкупила у контролирующего акционера ГК «ПИК» Сергея Гордеева 15,48% акций компании. После сделки у Сергея Гордеева осталось 59,15% акций группы, доля группы ВТБ увеличилась с 7,57 до 23,05% акций, говорится в сообщении ГК «ПИК».

В сообщении уточняется, что сделка прошла из расчета текущей рыночной стоимости акций на Московской бирже. Сделка была закрыта 4 июля, сообщили РБК в пресс-службе ПИК. На открытии биржи в тот день бумаги группы торговались по 371,2 руб. Таким образом, общая сумма сделки составила 38 млрд руб. Днем 8 июня, после сообщения группы ПИК о сделке, акции компании выросли до 378 руб. за штуку, но к закрытию биржи опустились до 373 руб.

ГК «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, группа строит 7,7 млн кв. м жилья в девяти российских регионах. В прошлом году группа построила 1,98 млн кв. м. Выручка ПИК в 2018 году составила 245,8 млрд руб., чистая прибыль — 21 млрд руб.

Как стороны объясняют сделку

Сергей Гордеев отмечает, что сделка позволит укрепить стратегическое партнерство с ВТБ. «Решение ВТБ об увеличении доли — это не только индикатор привлекательности нашего бизнеса и отрасли в целом, но также и подтверждение высокого потенциала дальнейшего роста рыночной стоимости компании», — заявил Гордеев.

По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, ВТБ рассматривает покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию с высоким потенциалом роста. «Мы отмечаем успешную адаптацию компании к новым законодательным требованиям и считаем, что изменившееся регулирование создает дополнительные предпосылки для увеличения рыночной доли группы ПИК и роста стоимости бизнеса для акционеров», — сказал Соловьев.

Партнерство и контроль

ВТБ вошел в капитал группы ПИК в 2017-м. Тогда «ВТБ Капитал» выступал организатором сделки, в результате которой Сергей Гордеев стал контролирующим акционером ПИК, выкупив акции у Александра Мамута и Микаила Шишханова. Группа ВТБ получила 7,6% квазиказначейских акций (в собственности эмитента) в качестве портфельного инвестора. Цена одной обыкновенной акции была установлена на уровне 280 руб., на Московской бирже акции ГК «ПИК» тогда торговались по 303,8 руб.

ВТБ и ПИК уже являются стратегическими партнерами и совместно реализуют многие проекты, напоминает директор департамента по инвестициям в недвижимость UFG Wealth Management Артем Корсовский. Но увеличение доли банка, по его мнению, говорит, что рынок девелопмента жилой недвижимости находится в тяжелом состоянии. «Покупка доли ПИК — это своего рода страховка для ВТБ, который хочет контролировать и быть в курсе того, что происходит с девелоперскими проектами, которые финансирует банк», — уточняет Корсовский. Эксперт напоминает, что ВТБ участвует не только в сделках по проектам жилой недвижимости Сергея Гордеева — с помощью банка было проведено совместное рефинансирование ТЦ Columbus и был досрочно погашен долг перед ФК «Открытие» в размере 40 млрд руб. Еще один коммерческий проект — строительство торгового комплекса «Павелецкая плаза» — находится на стадии реализации и также финансируется банком ВТБ.

ПИК признана системообразующей компанией и получила особые условия перехода на эскроу-счета. После 1 июля все застройщики должны были перевести на проектное финансирование свои жилые комплексы, готовность в которых составляет меньше 15–30%. Но группе разрешили завершить по старым правилам проекты, построенные на 6%. Кроме нее такое послабление получил только второй по объему застройщик — «Группа ЛСР».

Директор отдела инвестиций и рынков капитала CBRE Игорь Пущён уверен, что увеличение доли ВТБ в группе ПИК — это обоснованная инвестиция для банка. Пущён напоминает, что ПИК увеличила операционную прибыль в 2018-м почти в семь раз, а инвестбанки дают прогноз роста стоимости и в дальнейшем. «Кроме того, переход на эскроу для ПИК проходит на особых условиях, и это позитивно отразится на стоимости акций», — уверен Пущён.

«Льготные условия перехода на эскроу-счета выступают не столько причиной сделки, сколько дополнительным маркером непотопляемости ПИК, — утверждает гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. — ВТБ, с одной стороны, размещает средства в хорошем активе, а с другой стороны, дополнительно усиливает привлекательность ПИК как для потребителей, так и для других институциональных инвесторов».

Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский согласен, что, учитывая динамику показателей ГК «ПИК», для ВТБ эта сделка станет инвестицией с хорошим потенциалом роста. «К тому же не следует забывать, что кейсы партнерства ВТБ с такими компаниями, как «Дон-Строй» и «Галс-Девелопмент», позволили зарекомендовать банк чуть ли не единственным успешным банком-девелопером. И с учетом того, что банк уже присутствует в сегментах бизнес и премиум, вполне логично желание ВТБ нарастить свою долю и в жилье класса комфорт, — рассуждает Казанский.

Артем Корсовский добавляет, что можно ожидать, что в будущем ПИК будет открывать счета эскроу и развивать ипотечные программы прежде всего с ВТБ. «А значит, ВТБ получит источник долгосрочного бесплатного фондирования в виде средств дольщиков, а также рост ипотечных кредитов, что является одним из ключевых направлений развития банка», — поясняет Корсовский.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Недвижимость , ГК ПИК
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