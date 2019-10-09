На продажу выставили 2% девелоперской группы ПИК

Миноритарный акционер планирует продать 2% ГК «ПИК» примерно за $80 млн (что соответствует 5,189 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 октября), рассказали РБК два источника на финансовом рынке. На продажу выставлено около 18 млн акций застройщика, то есть примерно $4,4 за штуку. Капитализация ПИК на Московской бирже на момент закрытия торгов 9 октября составила 254,3 млрд руб., или примерно $5,94 за акцию (385 руб.).

По данным собеседников РБК, продавец — компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Родес. Организаторами продажи станут JPMorgan, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

В ГК «ПИК» и ВТБ отказались от комментариев. РБК направил запросы Газпромбанку и JPMorgan.

ГК «ПИК» — крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, сейчас возводит 7,7 млн кв. м жилья в девяти регионах. Основная доля строительства приходится на Москву и Московскую область, где группа строит 6,6 млн кв. м жилья. В прошлом году ПИК ввела в эксплуатацию почти 2 млн кв. м. Крупнейший акционер компании — Сергей Гордеев, ему принадлежит 59,15% группы. В июле группа ВТБ объявила, что увеличивает свою долю в ГК «ПИК» до 23,05%.