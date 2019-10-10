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Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%. Об этом на заседании Госдумы напомнил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. руб. с увеличением до 18,3 тыс. руб. в 2022 году», — сказал он.

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Он добавил, что, по закону, в 2021 году индексация заложена на уровне 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. По его словам, в текущем году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а в 2021 и 2022 годах — по 4%.

Дроздов рассказал, что с 1 апреля 2020 года на 7% проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, среди которых большинство социальных.

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По его словам, в результате размер пенсии станет примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.

Он отметил, что в настоящее время социальная пенсия в среднем составляет 9,746 тыс. руб., а после индексации возрастет до 10,320 тыс. руб. В 2021 году индексация подобных выплат составит 2,6%, а в 2022 году  — 3,1%.

Ранее о том, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Теги: ПФР, пенсии, индексация, рост
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