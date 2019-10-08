Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а мужчины — с 60.

Таким образом, пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снижается до той планки, которая существовала до пенсионной реформы, решение о которой было принято в 2018 году. «Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», — объяснил поддержку поправок в Госдуме соавтор законопроекта вице-спикер Петр Толстой.

С 1 января 2019 года в России начался переходный этап реформы, которая увеличивает пенсионный возраст — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно, полностью выйти на новую возрастную планку в России планируется к 2028 году.