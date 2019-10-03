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Экономика ,  
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Цена на нефть Brent упала ниже $57 за баррель впервые с лета
BRENT BRENT $57,18 -0,54%

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $57, следует из данных Investing.com.

На минимуме стоимость барреля Brent достигла отметки $56,38, что на $1,31 ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так дешево баррель Brent не стоил даже после атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco.

Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже $57 8 августа этого года. Тогда минимум составил $56,77 за баррель.

Ранее, 1 октября, стало известно, что в третьем квартале нефть Brent показала крупнейшее падение в 2019 году — на 8,7%. Эксперты связали это с опасениями по поводу спроса на фоне обострения торговой войны между США и Китаем.

В сентябре стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. Это произошло на фоне атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Теги: цена на нефть, Brent, падение
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