Курды заявили об отсутствии тяжелого оружия для борьбы с Турцией

Курды заявили об отсутствии тяжелого оружия для борьбы с Турцией

У курдских Отрядов народной самообороны (YPG) нет тяжелого оружия из США, которое могло бы противостоять турецким самолетам или танкам. Об этом заявил Reuters источник в YPG.

«Самое тяжелое оружие, которое мы получили из США, — это минометные снаряды. Нет ни ракет, ни зенитного оружия, ни танков», — добавил собеседник агентства на условиях анонимности.

Сирийский источник, знакомый с позицией Турции, заявил, что Анкара уже давно следит за оружием, поставляемым Вашингтоном в YPG. «Они постоянно обсуждали с американцами тип оружия, предоставляемого YPG», — сказал собеседник.

Бывший глава Центрального командования ВС США отметил, что курдские формирования не смогут остановить проведение операции на территории Сирии. «Когда станет очевидно, что они не могут справиться с модернизированной армией и возможностями, которыми обладает Турция, тогда я думаю, они [курды] покинут этот район», — заявил Джозеф Вотел.