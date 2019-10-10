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Политика ,  
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Курды заявили об отсутствии тяжелого оружия для борьбы с Турцией

У курдских Отрядов народной самообороны (YPG) нет тяжелого оружия из США, которое могло бы противостоять турецким самолетам или танкам. Об этом заявил Reuters источник в YPG.

«Самое тяжелое оружие, которое мы получили из США, — это минометные снаряды. Нет ни ракет, ни зенитного оружия, ни танков», — добавил собеседник агентства на условиях анонимности. 

Сирийский источник, знакомый с позицией Турции, заявил, что Анкара уже давно следит за оружием, поставляемым Вашингтоном в YPG. «Они постоянно обсуждали с американцами тип оружия, предоставляемого YPG», — сказал собеседник.   

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Трамп пригрозил Турции «чем-то большим, чем санкции» из-за курдов в Сирии

Бывший глава Центрального командования ВС США отметил, что курдские формирования не смогут остановить проведение операции на территории Сирии. «Когда станет очевидно, что они не могут справиться с модернизированной армией и возможностями, которыми обладает Турция, тогда я думаю, они [курды] покинут этот район», — заявил Джозеф Вотел.    

Часть границы протяженностью почти 100 км между сирийскими городами Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн в настоящее время находится под атакой. Турция начала обстреливать регион в рамках военной операции «Источник мира» по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Ее целью являются террористические группировки курдов и ИГ (запрещена в России).    

Теги: Сирия, курды, Турция
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