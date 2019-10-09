Белоруссия перенесла запуск первого энергоблока АЭС на 2020 год

Запуск первого энергоблока Белорусской АЭС переносится с конца 2019 года на начало 2020-го. Об этом, как передает БелТА, рассказал генеральный директор станции Михаил Филимонов.

«Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке. Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть», — сказал он.

Филимонов уточнил, что к концу 2019 года на станцию должны начать завозить ядерное топливо.

Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Это первая АЭС в Белоруссии. Генподрядчик строительства — российский «Атомстройэкспорт». Завершение подготовки первого блока АЭС к запуску по планам должно было произойти в этом году. Второй энергоблок могут запустить в 2020 году.