В Белоруссии увидели возможность снизить зависимость от газа из России

Белоруссия может снизить импорт российского газа в 2020 году в связи с запуском первого блока Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Виктор Каранкевич, передает БелТА.

«Он (импорт газа из России в 2020 году. — РБК) может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году — в районе 20 млрд куб. м газа», — ответил министр на вопрос о планах по импорту газа из России после запуска блока АЭС.

Каранкевич добавил, что стороны ведут переговоры по подготовке контракта. По его словам, цены на российский газ определятся после составления «дорожных карт». Министр также рассказал, что на этой неделе планируются встречи на уровне министерств энергетики и вице-премьеров России и Белоруссии.

В начале сентября глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск работают над «дорожной картой», которая предусматривает создание единого рынка газа для двух стран. Он отметил, что в рамках процесса интеграции России и Белоруссии разрабатывается 31 «дорожная карта».