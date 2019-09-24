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В Белоруссии начали расследование коррупции при монтаже на АЭС
Следственный комитет республики начал расследование по факту получения взятки сотрудником строительной «дочки» «Росатома» на строящейся в Гродненской области БелАЭС. На станции заявили, что уже устранили допущенные недостатки

Управление Следственного комитета по Гродненской области расследует уголовное дело по статье 252 Уголовного кодекса Белоруссии («коммерческий подкуп») в отношении начальника управления вентиляции и систем пожаротушения представительства «Атомстройэкспорта» (АСЭ, входит в «Росатом») Дмитрия Зиновьева. Об этом говорится в письме, распространенном в белорусских СМИ. Источник в «Росатоме» подтвердил РБК наличие такого письма.

Зиновьева задержали еще в апреле 2019 года органы госбезопасности Белоруссии во время получения взятки от представителей российской компании «НПО Вентехсервис» и белорусской «Леванта Групп», их имена не раскрываются.

В письме гендиректора БелАЭС Михаила Филимонова, направленном вице-президенту по безопасности представительства АСЭ в Белоруссии Александру Татько, говорится о недостаточном контроле со стороны Зиновьева при монтаже вентиляционного оборудования и системы кондиционирования при строительстве.

В дирекции БелАЭС подтвердили сообщения СМИ о выявленных недостатках, касающихся монтажа системы кондиционирования на объектах станции. «Опубликованные [в СМИ] факты выявлены службой технического надзора БелАЭС. В установленном порядке БелАЭС совместно с АСЭ проведено служебное расследование», — говорится на сайте дирекции атомной станции. «Все замечания по монтажу систем кондиционирования станции устранены. Должностные лица, виновные в нарушении производства, удалены со строительной площадки», — указано в сообщении. Для недопущения подобных действий пересмотрена нормативная документация по контролю приборов и оборудования, поступающих на строительную площадку БелАЭС, отметили в дирекции. Представитель АСЭ отказался от комментариев.

24 сентября площадку строительства БелАЭС рядом с городом Островец в Гродненской области посетил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Первый блок станции должен заработать в ноябре. Сроки его сдачи сдвинулись на год из-за инцидента, произошедшего летом 2016 года, когда подрядчик уронил корпус реактора для Белорусской АЭС при перегрузке. «Росатом» впоследствии заявлял, что никаких серьезных повреждений корпус не получил. «Максимум, о чем можно говорить, — о стершейся на корпусе заводской краске из-за трения металлических строп», — говорил первый замглавы «Росатома» Александр Локшин. Но Минэнерго Белоруссии попросило заменить упавший корпус, и он был отправлен на предприятие-изготовитель — завод «Атоммаш».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом», Коррупция, Уголовное дело
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