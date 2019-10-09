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Медведев назвал условие для разрешения рекламы российских вин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что рекламу вина отечественного производства разрешат, если общество изменит к ней свое отношение. Об этом он заявил во время осмотра выставки «Золотая осень», передает «РИА Новости».

«Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна», — заявил он. Тем не менее, отметил Медведев, российское общество относится к рекламе вина «аккуратно». Поэтому в настоящее время следует придерживаться законодательства, отметил он.

Так, если в обществе изменится отношение к рекламе вина, то депутаты рассмотрят возможность разрешить ее. Тем не менее делать это следует осторожно, взаимодействуя с представителями сфер здравоохранения и продовольствия, заключил глава российского правительства.

Бизнес
В ФАС предложили смягчить ограничения на рекламу пива

В середине сентября в Федеральной антимонопольной службе поддержали смягчение ограничений на рекламу пива. В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает разрешить рекламировать пиво во время спортивных трансляций, в прессе, а также на спортивных теле- и радиоканалах.

Теги: Дмитрий Медведев, реклама, вино, российское производство, условие
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