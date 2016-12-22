Госдума поддержала возвращение рекламы пива на постоянной основе

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить запрет на рекламу пива. Это следует из данных о прохождении законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект, автором которого выступил депутат Антон Горелкин, предлагает разрешить после декабря текущего года (отмена запрета действует до 31 декабря 2018 года) рекламировать пиво во время спортивных трансляций, в прессе, а также на спортивных теле- и радиоканалах.

Кроме того, предложено отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением образов несовершеннолетних. По мнению авторов законопроекта, ​рекламу пива на телевидении и всех радиостанциях необходимо разрешить в ночное время — с 23 до 7 часов утра по местному времени.

Запрет на показ рекламы пива был отменен на время Чемпионата мира по футболу 2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.