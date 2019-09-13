В ФАС предложили смягчить ограничения на рекламу пива

Ограничения на рекламу пивной продукции необходимо смягчить, заявил начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин. Об этом сообщает ТАСС.

«Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином (в плане ограничений на рекламу. — РБК), и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению», — сказал Мишеловин.

Временный запрет на показ рекламы пива был отменен во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Запрет снова вступил в силу с января 2019 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает отменить запрет на рекламу пива. Его автор Антон Горелкин предложил разрешить рекламировать пиво во время спортивных трансляций, в прессе, а также на спортивных теле- и радиоканалах. Также было предложено отменить запрет на использование образов людей и животных в рекламе алкогольной продукции, за исключением несовершеннолетних.