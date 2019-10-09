Пашинян показал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении

Пашинян показал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал фото с американской моделью и телезвездой Ким Кардашьян после крестин ее детей.

«Мы договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению», — подписал фото Пашинян.

Запись в facebook пользователя nikol.pashinyan

Ранее стало известно, что Кардашьян крестила своих детей в армянском городе Эчмиадзин. Как сообщал глава информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина, иерей Ваграм Меликян, обряд крещения проходил в часовне Св. Вардана.

Портал Style.news.am также опубликовал видео, на котором видно, как Кардашьян приехала в Эчмиадзин со своими четырьмя детьми. По данным издания «Новости-Армения», звезда приехала в страну для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019).