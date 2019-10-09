Общество , 09 окт, 17:02
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Тайные крестины и встреча с Пашиняном: как Кардашьян съездила в Армению
Американская модель Ким Кардашьян вместе с сестрой, племянниками и детьми приехала в Армению. Основная цель ее поездки — участие во Всемирном конгрессе информационных технологий. Кроме этого модель успела крестить младших детей, посетить мемориал памяти жертв геноцида армян и встретиться с премьер-министром Армении. Как проходит ее визит — в фоторепортаже РБК
Ким Кардашьян приехала в Армению 7 октября для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий, который проходит в Ереване. С ней вместе прилетела ее сестра Кортни с детьми и дети модели (на фото — ее сын Сейнт Уэст)
Кроме участия в конгрессе модель крестила своих младших детей — Саама, Чикаго и Сейнта в Эчмиадзинском монастыре в городе Вагаршапате. Церемония прошла тайно. Старшую дочь Норт крестили еще в 2015 году в Иерусалиме
Ким Кардашьян — дочь телеведущей Крис Дженнер и адвоката Роберта Кардашьяна (представлял интересы футболиста О. Джей Симпсона на процессе по делу убийства его жены. — РБК). Прабабушка и прадед Кардашьяна эмигрировали из Карсской области в США
8 октября Ким в сопровождении своей сестры и ее детей — Мейсона и Пенелопы — посетила мемориал памяти жертв геноцида армян в комплексе Цицернакаберд
Кардашьян возложила цветы к памятнику, а затем пообщалась с пришедшими к ней на встречу журналистами и поклонниками
Днем 9 октября в Facebook премьер-министра Армении Николы Пашиняна появилась его фотография с моделью. Подробности встречи не сообщались