Тайные крестины и встреча с Пашиняном: как Кардашьян съездила в Армению

Тайные крестины и встреча с Пашиняном: как Кардашьян съездила в Армению

Американская модель Ким Кардашьян вместе с сестрой, племянниками и детьми приехала в Армению. Основная цель ее поездки — участие во Всемирном конгрессе информационных технологий. Кроме этого модель успела крестить младших детей, посетить мемориал памяти жертв геноцида армян и встретиться с премьер-министром Армении. Как проходит ее визит — в фоторепортаже РБК