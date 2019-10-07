Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзине (Армения). Об этом «Арменпресс» сообщил глава информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

По его словам, обряд крещения состоялся в часовне Св. Вардана. «Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение», — отметил он.

Ким Кардашьян приехала в Армению для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019), который впервые пройдет в Ереване с 6 по 9 октября, пишут «Новости-Армения».

Портал Style.news.am также опубликовал видео, на котором видно, как Кардашьян прибыла в Эчмиадзин со своими четырьмя детьми. По данным издания, старшая дочь Ким и рэпера Канье Уэста Норт была крещена в Иерусалиме в 2015 году.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Модель имеет армянские корни со стороны отца. Популярность Кардашьян получила после того, как в 2007 году снялась в реалити-шоу «Семейство Кардашян» на телеканале «E!». В мае 2014 года Ким вышла замуж за рэпера Канье Уэста. У супругов четверо детей — дочери Норт и Чикаго, а также сыновья Сейнт и Саам.