Nissan отозвал более 161 тыс. машин в России из-за возможных дефектов

Официальный представитель автопроизводителя Nissan в России, ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС», добровольно отзывает более 161 тыс. автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida. В список попали автомобили, которые выпущены c января 2007 года по август 2014 года, говорится в сообщении Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира», — сообщили в ведомстве. Неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности.

Владельцев машин, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефону или с помощью письма. Кроме того, владелец может самостоятельно сверить VIN-номер автомобиля со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта. Ремонт дефекта для владельцев машин будет бесплатным.

Это не первый отзыв автомобилей в России Nissan Note и Nissan Tiida. Так, в декабре 2017 года под отзыв попали 127 738 машин, произведенных в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.