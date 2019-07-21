Volvo отзовет 500 тыс. автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает около 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Отмечается, что один из компонентов в отсеке может расплавиться от высокой температуры, что несколько раз приводило к возгоранию. Ни в одном из подобных случаев люди не пострадали, добавили в концерне.

Отозваны будут модели с четырехцилиндровым дизельным двигателем, произведенные в 2014-2019 годах, в том числе V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

В Нидерландах отзыву подлежат 37 тыс. автомобилей, в Германии — 54 тыс., а в Швеции — 86 тыс.