Кремль счел оправданным решение приостановить поездки депутатов в США

Опасность новых провокаций со стороны США в отношении российских депутатов сохраняется, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, не единичные провокации американской стороны в отношении российских официальных лиц говорят о том, что эта опасность есть, нужно сохранять бдительность», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что руководство Госдумы приняло решение приостановить поездки депутатов в США до тех пор, пока Вашингтон не извинится за допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой.



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