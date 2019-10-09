Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ

Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержаний по делу о финансировании россиянами террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).

Видео: СК РФ

В ходе операции были задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра, которые с 2015 года собирали деньги для ИГ под видом благотворительности. Общая сумма собранных ими средств составила 6 млн руб., считают спецслужбы.

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