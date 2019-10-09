СМИ узнали о новой работе уволившейся из-за скандала с Тулуном чиновницы

Бывший руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся после обвинений в оскорблении жителей пострадавшего от паводка Тулуна, устроилась на работу в музей, передает «Пятый канал».

23 сентября экс-чиновницу взяли на должность замдиректора по развитию архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Руководство учреждения сообщило, что при приеме Алашкевич на работу учитывались «ее профессиональные качества и опыт работы». Иркутская чиновница достаточна квалифицирована для исполнения обязанностей на новом месте, заявил телеканалу руководитель музея Владимир Тихонов.

РБК направил запрос в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и обратился за комментарием к Ирине Алашкевич.

Скандал с участием иркутской чиновницы начался после публикации в Сети аудиозаписи, на которой она якобы оскорбляла жителей пострадавшего от паводка Тулуна и назвала их бичевней. Президент Владимир Путин сказал, что если Алашкевич действительно произнесла сказанное, то она «непорядочный человек». Он сообщил, что надеется на «соответствующее решение» губернатора региона. На следующий день после комментария Путина Алашкевич отстранили от работы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на должность руководителя пресс-службы главы области. 16 сентября Алашкевич попросила прощения и уволилась. По ее словам, запись была смонтирована.