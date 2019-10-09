Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 08 окт, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 08 окт, 16:03
Открытая конференция Accelerate для бизнеса и ИТ пройдет в октябре Пресс-релиз, 10:39 СК начал проверку после падения двух детей с четвертого этажа в Кузбассе Общество, 10:39 Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ Общество, 10:37 Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия Технологии и медиа, 10:36 Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу» Общество, 10:27 Уизерспун заменил отстраненного за допинг Спонга в бою с Усиком Спорт, 10:24 СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов мирных жителей Донбасса Политика, 10:22 «Мужские» или «женские» машины: почему принципиальная разница — миф РБК и Subaru, 10:21 СМИ узнали о новой работе уволившейся из-за скандала с Тулуном чиновницы Политика, 10:18 Как искусственный интеллект помогает мотивировать сотрудников Pro, 10:11 Какой способ определения официального курса Bitcoin предложили в России Крипто, 10:07 В Сети появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией Политика, 10:07 СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Общество, 09:59 В Петербурге из-за ремонта загорелся газопровод рядом с жилым домом Общество, 09:58
Политика ,  
0 
СМИ узнали о новой работе уволившейся из-за скандала с Тулуном чиновницы

Бывший руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся после обвинений в оскорблении жителей пострадавшего от паводка Тулуна, устроилась на работу в музей, передает «Пятый канал».

23 сентября экс-чиновницу взяли на должность замдиректора по развитию архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Руководство учреждения сообщило, что при приеме Алашкевич на работу учитывались «ее профессиональные качества и опыт работы». Иркутская чиновница достаточна квалифицирована для исполнения обязанностей на новом месте, заявил телеканалу руководитель музея Владимир Тихонов.

РБК направил запрос в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и обратился за комментарием к Ирине Алашкевич.

Скандал с участием иркутской чиновницы начался после публикации в Сети аудиозаписи, на которой она якобы оскорбляла жителей пострадавшего от паводка Тулуна и назвала их бичевней. Президент Владимир Путин сказал, что если Алашкевич действительно произнесла сказанное, то она «непорядочный человек». Он сообщил, что надеется на «соответствующее решение» губернатора региона. На следующий день после комментария Путина Алашкевич отстранили от работы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на должность руководителя пресс-службы главы области. 16 сентября Алашкевич попросила прощения и уволилась. По ее словам, запись была смонтирована.

Теги: Иркутская область, чиновник, новости РБК
Материалы по теме
Раскритикованная за «бичевню» чиновница попросила прощения и уволилась
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter