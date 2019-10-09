В Сети сравнили цены на российские и украинские продукты

Большинство основных продуктов россиянам обходится дешевле, чем украинцам, следует из размещенного на YouTube видео, в котором сравнили стоимость товаров в двух странах.

Создатель ролика Иван Проценко сравнил цены в продуктовых магазинах сети «Ашан» в Саратове и в Киеве. Съемки видео длились неделю.

Согласно киевским ценникам, стоимость картофеля в столице начинается от 39 руб. (14 грн), а в Саратове — от 12 руб. В два раза дороже на Украине стоят макароны — 111 руб. (42,53 грн) против 50 руб. в российском магазине. Литр молока в Саратове продается за 41,9 руб., тогда как на киевской полке оно стоит 47,8 руб. (18,16 грн). Немного дешевле, чем в России, на Украине оказался рис: он обойдется киевлянам в 55,14 руб., а саратовцам — в 59 руб.

Ранее эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) спрогнозировали подорожание продуктов к концу года на 3,5%. Они отметили, что заметнее других вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар. По мнению представителей АКОРТ, это повышение связано с сезонным подорожанием корма и ростом себестоимости сырья и издержек производства.

В ФАС и Минсельхозе опровергли информацию о возможном подорожании продуктов к концу года, отметив, что сезонное повышение цен возможно лишь в предновогодний период. В министерстве добавили, что цены на мясо птицы находятся на стабильном уровне, а сахар подешевел на 35,3% из-за высокого объема производства.