Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 08 окт, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 08 окт, 16:03
В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 09:21 Один на всех: как Европу лишают индивидуальных кондиционеров — Bloomberg Pro, 09:10 Правительство предложило альтернативу арктическим льготам для нефтяников Бизнес, 09:09 В Сети сравнили цены на российские и украинские продукты Экономика, 09:08 СМИ узнали о возможной отмене матчей НБА в Китае из-за твита о протестах Спорт, 09:04 Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Общество, 08:50 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 08:50 В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции Общество, 08:32 Ковальчук и Радулов забросили первые шайбы в новом сезоне НХЛ Спорт, 08:23 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:20 Озеро данных: как модернизировать логистику и закупки с помощью big data Pro, 08:06 Большая география Экономика, 08:02 Альфа-банк продал долю в краудфандинговой «дочке» Финансы, 08:02 Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей Технологии и медиа, 08:00
Экономика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
В Сети сравнили цены на российские и украинские продукты

Большинство основных продуктов россиянам обходится дешевле, чем украинцам, следует из размещенного на YouTube видео, в котором сравнили стоимость товаров в двух странах.

Создатель ролика Иван Проценко сравнил цены в продуктовых магазинах сети «Ашан» в Саратове и в Киеве. Съемки видео длились неделю.

Согласно киевским ценникам, стоимость картофеля в столице начинается от 39 руб. (14 грн), а в Саратове — от 12 руб. В два раза дороже на Украине стоят макароны — 111 руб. (42,53 грн) против 50 руб. в российском магазине. Литр молока в Саратове продается за 41,9 руб., тогда как на киевской полке оно стоит 47,8 руб. (18,16 грн). Немного дешевле, чем в России, на Украине оказался рис: он обойдется киевлянам в 55,14 руб., а саратовцам — в 59 руб. 

Ранее эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) спрогнозировали подорожание продуктов к концу года на 3,5%. Они отметили, что заметнее других вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар. По мнению представителей АКОРТ, это повышение связано с сезонным подорожанием корма и ростом себестоимости сырья и издержек производства.

В ФАС и Минсельхозе опровергли информацию о возможном подорожании продуктов к концу года, отметив, что сезонное повышение цен возможно лишь в предновогодний период. В министерстве добавили, что цены на мясо птицы находятся на стабильном уровне, а сахар подешевел на 35,3% из-за высокого объема производства.

Теги: цены на продукты, Украина
Материалы по теме
Эксперты предсказали подорожание продуктов к концу года на 3,5%
Экономика
ФАС и Минсельхоз опровергли подорожание продуктов к концу года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter