ФАС и Минсельхоз опровергли подорожание продуктов к концу года

ФАС и Минсельхоз опровергли подорожание продуктов к концу года

ФАС не видит предпосылок для существенного роста цен на яйца, сахарный песок и мясо птицы. Об этом РБК сообщила заместитель начальника управления контроля АПК ФАС России Ирина Епифанова.

Ранее эксперты Ассоциации розничной торговли заявили, что к концу 2019 года цены на продукты питания (особенно на яйца, мясо птицы и сахар) вырастут на 3–3,5%.

По словам Епифановой, в предновогодний период действительно возможно сезонное повышение цен, как показывала практика прошлогодних лет. «Однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста», — подчеркнула она.

Епифанова отметила, что в настоящее время наблюдается существенное снижение цен производителей (до 30%) на перечисленные продукты с января 2019 года.

В пресс-службе Минсельхоза также сообщили РБК, что в ведомстве не видят оснований для резкого роста цен на продукцию сельхозпроизводителей по основным группам товаров.