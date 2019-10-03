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ФАС и Минсельхоз опровергли подорожание продуктов к концу года

ФАС не видит предпосылок для существенного роста цен на яйца, сахарный песок и мясо птицы. Об этом РБК сообщила заместитель начальника управления контроля АПК ФАС России Ирина Епифанова.

Ранее эксперты Ассоциации розничной торговли заявили, что к концу 2019 года цены на продукты питания (особенно на яйца, мясо птицы и сахар) вырастут на 3–3,5%.

По словам Епифановой, в предновогодний период действительно возможно сезонное повышение цен, как показывала практика прошлогодних лет. «Однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста», — подчеркнула она.

Епифанова отметила, что в настоящее время наблюдается существенное снижение цен производителей (до 30%) на перечисленные продукты с января 2019 года.

В пресс-службе Минсельхоза также сообщили РБК, что в ведомстве не видят оснований для резкого роста цен на продукцию сельхозпроизводителей по основным группам товаров.

По данным пресс-службы, в 2019 году планируется произвести около 6,5 млн т сахара, 15,2 млн т мяса скота и птицы и 44,9 млрд штук яиц, что выше показателей 2018 года. В период с января по август 2019 года индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 102,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель министерства отметил, что цены на мясо птицы находятся на стабильном уровне, а цены на сахар снизились на 35,3% в связи с высоким объемом производства.

Общество
Эксперты предсказали рост цен на молочную продукцию

В ФАС и Минсельхозе также прокомментировали ситуацию на рынке молочной продукции. По мнению представителя антимонопольной службы, цены на молоко во многом определяются покупательной способностью населения, в связи с чем цены для конечного потребителя не будут напрямую зависеть от роста себестоимости продукции и введения электронной сертификации и маркировки. В Минсельхозе добавили, что внедрение ФГИС «Меркурий» (автоматизированной сертификации продукции) будет способствовать стабильности на рынке.

О росте цен на молочную продукцию в России сообщал комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. По версии МТПП, в России с ноября цены на молочную продукцию могут увеличиться на 10% в связи со стартом 1 ноября заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий») и с экспериментом по маркировке молочных продуктов с июля 2019 года.

Теги: ФАС, подорожание, продукты, Минсельхоз, новости РБК
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