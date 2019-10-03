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Эксперты предсказали подорожание продуктов к концу года на 3,5%

К новому году продукты питания подорожают на 3–3,5%, при этом заметнее других вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар. Такой прогноз представили эксперты Ассоциации компаний розничной торговли, передают «Известия».

В организации отметили, что повышение цен не превысит прогнозируемый показатель инфляции и будет постепенным. Яйца и мясо вырастут в цене из-за сезонного подорожания корма с начала осени, а сахар — из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов и издержек производства, таких как коммунальные платежи и налоговые сборы. При этом за первые восемь месяцев года продукты подорожали на 1,7%, сообщили в ассоциации.

Эксперты отметили, что крупные торговые сети будут стараться держаться в рамках прежних цен и не позволять им расти, прежде всего, это коснется товаров первой необходимости.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС и Министерства промышленности и торговли в связи с прогнозом АКОРТ.

Ранее эксперты предсказали рост цен на молочную продукцию в стране на 10%. Возможное повышение цен эксперты связали с двумя системами контроля: с 1 ноября начнется заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий»), а с середины лета стартовал эксперимент по маркировке молочных продуктов. Дополнительный контроль в сфере может вызвать дополнительные расходы, которые, возможно, будут компенсироваться за счет повышения цен на готовую продукцию, отметили эксперты.

Теги: продукты, рост цен, АКОРТ
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