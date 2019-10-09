Берлускони сообщил о своем визите в Сочи по случаю дня рождения Путина

Берлускони сообщил о своем визите в Сочи по случаю дня рождения Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным в день его рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию», — написал Берлускони.

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свое 67-летие. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский президент провел свой день рождения «на природе» с близкими людьми.

В 2018 году Берлускони был среди приглашенных на день рождения Путина.