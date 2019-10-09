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Берлускони сообщил о своем визите в Сочи по случаю дня рождения Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным в день его рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию», — написал Берлускони.

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свое 67-летие. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский президент провел свой день рождения «на природе» с близкими людьми.

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В 2018 году Берлускони был среди приглашенных на день рождения Путина.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет (впервые эту должность он занял в 1994 году, в последний раз председателем совета министров Италии он работал в период с 2008 по 2011 год). В 2011 году Берлускони ушел в отставку после того, как парламент страны проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза. С марта по ноябрь 2013 года Берлускони занимал должность сенатора.

Теги: Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Сочи
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