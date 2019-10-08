В Совфеде заявили о подтверждении фактов вмешательства в выборы в России

В Совфеде заявили о подтверждении фактов вмешательства в выборы в России

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела подтвердила факты попыток иностранного вмешательства в проведение выборов в России, утверждается в сообщении пресс-службы парламента.

«Иностранное вмешательство — вопрос не веры, а знания», — заявил глава комиссии Андрей Климов, отметив, что вмешательство извне имело место во время проведения выборов в регионах России, особенно в Москве, однако не смогло существенным образом повлиять на их результаты.

Климов и другие члены комиссии утверждают, что целью вмешательства из-за рубежа была попытка дискредитации российской электоральной системы в целом, а также властей России и подстрекательство к массовым беспорядкам с последующими обвинениями правоохранительных органов в применении непропорционально жестких мер.

Члены комиссии решили обратиться с запросом в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру. «Законы России должны работать в полном объеме, а органы исполнительной власти и правоохранительные структуры — своевременно реагировать на любое подстрекательство к противоправным действиям, от кого бы оно ни исходило», — подчеркнул Климов.