Роскомнадзор подпишет соглашение с интернет-регулятором Китая

Роскомнадзор и Администрация киберпространства КНР подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в противодействии распространению запрещенной информации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского ведомства Вадим Ампелонский, передает корреспондент РБК.

По словам Ампелонского, сейчас документ согласовывает китайская сторона. Его подписание запланировано на 20 октября на шестой Всемирной интернет-конференции в китайском городе Учжене.

Ампелонский пояснил, что Россия и Китай регулярно сотрудничают в области информационной безопасности. «Мы им рассказываем, как у нас развивается правовая система управления интернетом, они нам о своей практике. Базовые подходы у нас разные, но направление движения совпадают. Будем обмениваться опытом», — сказал он.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете, который предполагает изменения в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно документу доступ к информации, распространение которой в России запрещено, теперь будет отслеживаться и ограничиваться специальными устройствами, которые установят все операторы. По словам авторов закона, он направлен на защиту устойчивой работы российского интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.