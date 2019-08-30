Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57

Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57

Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57. Об этом сообщил президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Президент отметил, что если США не изменят свою позицию по поводу неучастия Анкары в программе самолетов F-35, то Турция будет рассматривать «другие варианты». «Соответствующие ведомства Турции и России прорабатывают тему Су-57», — цитирует слова Эрдогана агентство.

В конце августа министр обороны США Марк Эспер в очередной раз заявил, что Турция не сможет получить американские истребители F-35, если не откажется от использования российской системы ПВО С-400. В Вашингтоне считают, что интеграция С-400 в систему обороны Турции может угрожать безопасности американских самолетов и программе F-35. Вместо С-400 США предлагали Турции закупить американские системы ПВО Patriot.

Эрдоган изучил самолет Су-57 во время посещения авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, 28 августа, вместе с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий президент поинтересовался возможностью покупки самолета, на что Путин ответил словами «можете купить».