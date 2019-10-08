Госдума одобрила законопроект о взаимозаменяемости лекарств

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о взаимозаменяемых лекарствах, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатива позволит заменять импортные препараты на более дешевые российские аналоги при госзакупках.

Законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки. Документ предусматривает создание и регулярный пересмотр реестра взаимозаменяемых лекарств. Доступ с целью ознакомления к нему будет открытым. Целью инициативы является переход к использованию аналоговых препаратов российского производства, говорится в сообщении.

«Уточнение понятийного аппарата позволит заменить иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности», — пояснил смысл инициативы член профильного комитета по охране здоровья Александр Петров. Принятие закона должно сэкономить бюджетные средства, добавил депутат. Он отметил, что в дальнейшем законопроект будет дорабатываться при помощи экспертов и общественности.

5 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал решение выделить средства на закупку для больных детей импортных обезболивающих и противосудорожных препаратов, не зарегистрированных в России. Глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава отмечала, что в России нет аналога многим импортным лекарствам, необходимых детям.