Глава «Дома с маяком» назвала спасением закупку импортных обезболивающих

Глава «Дома с маяком» Лидия Мониава назвала «спасением» закупку импортных обезболивающих, не получивших регистрацию в России, сказала она в разговоре с РБК.

«Уже сейчас Московский эндокринный завод готовится к запуску микроклизм диазепама, и мы рады, что они будут делаться в России. То же самое касательно мидазолама и фенобарбитала, эти лекарства у нас есть, но нет нужных форм, и если они будут производится в России, то хорошо», — сказала она.

В то же время налаживать производство «Фризиума» и «Сабрила», которым в России не существует аналога, дорого, и их лучше закупать в Европе, отметила Мониава. По ее словам, системным решением этой проблемы станет регистрация препаратов в России, которая планируется к 2023 году. «Мы этого ждем, потому что пока препарат не зарегистрирован, врачи боятся его назначать. То, что сейчас правительство будет ввозить лекарства, станет спасением», — заявила она.

Мониава также отметила проблему в работе механизма по распределению лекарств и указала на отсутствие опыта работы врачей на местах с импортными препаратами. Горячая линия Минздрава для врачей и родителей пациентов могла бы стать решением этого, считает глава «Дома с маяком».

5 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал решение выделить средства на закупку для больных детей обезболивающих и противосудорожных препаратов, не зарегистрированных в России. Отвечающим за импорт этих лекарств будет Московский эндокринный завод.