Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в начале ноября

В начале ноября россиян ожидают трехдневные выходные, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.

«По случаю Дня народного единства в этом году будет три выходных подряд — со 2 по 4 ноября. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, потому что этот день не предшествует непосредственно 4 ноября, государственному празднику», — заявили в Роструде.

Ранее Роструд напомнил, что последний день текущего года будет рабочим, поскольку 31 декабря выпадает на вторник. Затем россиян ожидают продолжительные выходные с 1 по 8 января, добавили в ведомстве.

Согласно опубликованному правительством рабочему календарю, выходные 4 и 5 января, совпадающие с праздничными днями новогодних каникул, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, в 2020 году россияне в начале последнего весеннего месяца будут отдыхать пять дней подряд.