РЖД сделают бесплатными туалеты на вокзалах

Российские железные дороги (РЖД) планируют к 2020 году сделать бесплатными туалеты на вокзалах. Об этом сообщается в корпоративной газете «Гудок».

«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стали регулярные обращения граждан по поводу стоимости, примерно 20% из них носили негативный характер», — сказал изданию начальник дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) Георгий Геворкян.

Он добавил, что, согласно анализу РЖД, на 87 вокзалах услуга является убыточной. По его словам,1 января 2020 года бесплатными станут туалеты на всех 344 вокзалах дальнего следования.

Геворкян отметил, что до начала следующего года компания планирует переделать 67 туалетов, а именно заменить сантехническое оборудование, системы вентиляции, освещение и другое. Он добавил, что помимо этого создадут детские туалетные комнаты.