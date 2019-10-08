РЖД решили сделать бизнес-залы по примеру вокзалов Парижа и Амстердама

Лот на право разработать для РЖД концепцию развития бизнес-залов на вокзалах размещен на сайте госзакупок. В описании отмечается, что подрядчик в том числе должен изучить европейский опыт. Начальная цена — 3,6 млн руб.

Фото: Christophe Ena / AP

РЖД разместили на сайте госзакупок конкурсный лот на создание концепции развития бизнес-залов на железнодорожных вокзалах.

Начальная цена договора с учетом НДС — 3,6 млн руб., срок подачи заявки истек 4 октября. Подведение итогов назначено на 10 октября. В описании лота указано, что выиграть конкурс может только компания (или несколько структур), которая доказала свою принадлежность к малому или среднему бизнесу.

Подрядчик должен будет изучить российские бизнес-залы, в том числе на вокзалах Москвы (Казанский, Ярославский, Павелецкий и Курский), Санкт-Петербурга (Московский вокзал), Воронежа и Нижнего Новгорода, а также европейские примеры, включая Амстердам, Париж и Франкфурт-на-Майне. Среди требований — провести опросы посетителей таких залов для выявления их «приоритетов».

По итогам победитель конкурса предложит «единый подход» к предоставлению такой услуги, разработает технические требования к залам, их дизайну, обслуживающему персоналу, организации питания, а также составит «минимальный перечень» необходимых пассажиру услуг в бизнес-зале. Кроме того, одна из задач подрядчика — описать «портрет потенциального клиента бизнес-залов».