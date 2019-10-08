Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
«Картины во славу живых»: выставка работ экс-президента США Джорджа Буша Общество, 12:10  Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра Политика, 12:08 Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть Экономика, 12:07 Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Экономика, 12:01 РЖД решили сделать бизнес-залы по примеру вокзалов Парижа и Амстердама Бизнес, 12:01 У безработного москвича украли сумку с 7 млн руб. Общество, 11:58 ВТБ отказался от приема вкладов в евро Финансы, 11:47 Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Политика, 11:46 Допрошенная ФБР депутат Госдумы предложила не обижаться на провокации США Политика, 11:46 Парижская экономика: что даст России ратификация соглашения о климате Зеленая экономика, 11:40  Происки психики: как принимать взвешенные решения в бизнесе Pro, 11:38 СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию Политика, 11:32 Судно под флагом Гонконга село на мель у Владивостока Общество, 11:26 Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова Общество, 11:16
Бизнес ,  
0 
РЖД решили сделать бизнес-залы по примеру вокзалов Парижа и Амстердама
Лот на право разработать для РЖД концепцию развития бизнес-залов на вокзалах размещен на сайте госзакупок. В описании отмечается, что подрядчик в том числе должен изучить европейский опыт. Начальная цена — 3,6 млн руб.
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 081,79 +0,19% Купить
Фото: Christophe Ena / AP

РЖД разместили на сайте госзакупок конкурсный лот на создание концепции развития бизнес-залов на железнодорожных вокзалах.

Начальная цена договора с учетом НДС — 3,6 млн руб., срок подачи заявки истек 4 октября. Подведение итогов назначено на 10 октября. В описании лота указано, что выиграть конкурс может только компания (или несколько структур), которая доказала свою принадлежность к малому или среднему бизнесу.

Бизнес
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

Подрядчик должен будет изучить российские бизнес-залы, в том числе на вокзалах Москвы (Казанский, Ярославский, Павелецкий и Курский), Санкт-Петербурга (Московский вокзал), Воронежа и Нижнего Новгорода, а также европейские примеры, включая Амстердам, Париж и Франкфурт-на-Майне. Среди требований — провести опросы посетителей таких залов для выявления их «приоритетов».

По итогам победитель конкурса предложит «единый подход» к предоставлению такой услуги, разработает технические требования к залам, их дизайну, обслуживающему персоналу, организации питания, а также составит «минимальный перечень» необходимых пассажиру услуг в бизнес-зале. Кроме того, одна из задач подрядчика — описать «портрет потенциального клиента бизнес-залов».

Концепция должна содержать оценку влияния изменений на доходную и расходную составляющую бизнес-залов и их эффективность.

Общество
МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД

Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД провела анализ и выявила разницу в обслуживании клиентов в бизнес-залах вокзалов и аэропортов, пояснили РБК в пресс-службе компании. После чего дирекия решила повышать качество сервиса и набора услуг. «Видение будущего залов повышенной комфортности не оставило равнодушным даже перевозчиков, которые также готовы активно подключиться к работе», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что развитие сервиса направлено не только на повышение эффективности работы бизнес-залов и привлечения новых клиентов, но и на рост доходов компании.

Летом 2018 года РЖД объявили о планах открыть бизнес-залы «на наиболее популярных и загруженных вокзалах сети», речь в первую очередь шла о Москве и Петербурге. В 2017 году компания указывала, что всего в сети РЖД 117 залов повышенной комфортности.

Авторы: Мария Кокорева, Артём Губенко
Теги: РЖД, VIP-залы, госзакупки
Материалы по теме
РЖД назвали стоимость проезда на ВСМ от Москвы до Петербурга
Бизнес
РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд руб.
Бизнес
РЖД ввели СМС-оповещение пассажиров об изменении расписания поездов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter