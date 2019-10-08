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Политика ,  
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В Кремле заявили об опасениях нового витка гонки вооружений

В Кремле опасаются начала новой гонки вооружений, однако Россия создала задел в плане технологического превосходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Вашингтона о модернизации военных сил страны.

«В Кремле, безусловно, опасаются возможного начала гонки вооружений», — сказал глава пресс-службы Кремля. «Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку», — добавил он. По его словам, Россия уже создала «задел на годы вперед в плане технологического превосходства» в области безопасности и для паритета сил с США.

Песков также сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за действиями Вашингтона по разработке новых вооружений. «Разработки ракет американцами привели ранее к нарушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал появившуюся информацию о том, что Белый дом рассматривает вариант выхода из Договора по открытому небу, призвав острожно относиться к сообщениям американских СМИ и дождаться официальных заявлений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают «невероятные новые вооружения», в том числе новейшие подводные лодки, и напомнил про ранее анонсированную им модернизацию ядерного вооружения страны.

В конгрессе, в свою очередь, сообщили о планах американского лидера по выходу из Договора по открытому небу, выступив против подобного решения. Это соглашение действует с 1992 года, сейчас его придерживаются 34 государства, в том числе США и Россия. В рамках договора стороны могут вести наблюдательные полеты над территориями друг друга и проводить фото- и видеосъемку.

Теги: Дмитрий Песков, гонка вооружений, Договор по открытому небу
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Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений»
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В конгрессе сообщили о планах Трампа выйти из Договора по открытому небу
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