У безработной москвички украли сумку с 20 млн руб.

В Новой Москве в подъезде жилого дома у женщины украли 20,4 млн руб., говорится в сообщении столичного ГУ МВД, поступившем в РБК.

Кража произошла 13 марта. Неизвестный, толкнув женщину, похитил ее сумку, в которой были деньги. Как пояснили в полиции, женщина нигде не работает, а украденные деньги — личные.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 161 УК (грабеж).

​8 марта источник в ГУ МВД по столице и источник в территориальном отделе полиции сообщили РБК, что у пенсионерки в Новой Москве украли $40 тыс. и коллекционную золотую монету весом 1 кг. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил более 5 млн руб.