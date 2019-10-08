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Судно под флагом Гонконга село на мель у Владивостока

Контейнеровоз китайской компании Сosco England, следовавший под флагом Гонконга, сел на мель у берегов Владивостока. Спустя несколько часов грузовой корабль освободили, сообщил РБК начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

«Сегодня утром теплоход Сosco England под фагом Гонконга, экипаж 26 человек, все граждане Китая, порывом ветра сдрейфовал на якоре на песчаную отмель острова», — сообщил РБК Пирожков. По его словам, судно удалось снять с мели при помощи портовых буксиров.

Во время спасательной операции в первую очередь от грузового корабля отвели танкер, заливавший в него топливо, передает издание «Новости Владивостока». Снять судно с мели быстрее, чем за несколько часов, не получилось из-за размера корабля: он был длиннее острова, рядом с которым находился, отмечает портал.

24 сентября грузовое судно под флагом Гибралтара с российскими моряками на борту следовало из Калининградской области в шведский Лидчёпинг, но село на мель в проливе между Данией и Швецией. Окружной суд Мальме арестовал на две недели капитана экипажа, обвинив его в халатности и управлении судном в нетрезвом состоянии. Подозреваемый признал свою вину.

Теги: Китай, Владивосток, новости РБК, мель
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