В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в Москве было зафиксировано 0,8 градуса выше нуля, в Наро-Фоминске — минус 0,1 градуса, в Новоиерусалиме, Павловом Посаде и Немчиновке — плюс 0,2 градуса, в Можайске — плюс 0,3 градуса, в Волоколамске — плюс 0,4 градуса.

«Хочу заметить, что это температура на уровне 2 м, это стандартный уровень измерения температуры, принятый в метеорологии. А на почве, конечно, были заморозки», — отметил синоптик.

Ранее Синенков рассказал, что за минувшую ночь в Московском регионе выпало 12 мм осадков, что составляет примерно 20% месячной нормы октября (59 мм). Он пояснил, что холодный воздух поступает в Москву и область из северных широт, поскольку циклон сместился на север и регион оказался в его тыловой части.