Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву

К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что начиная с четверга температура в Москве начнет расти и придет в норму, пройдут обложные дожди и растает снег. «На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры!» — заявил РБК Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил РБК, что за прошедшую ночь в Московском регионе выпало около 20% месячной нормы осадков. По его словам, дождь с мокрым снегом вызвал проходящий рядом циклон, который принес холодный воздух из северных широт.

Синенков отметил, что текущая погода сохранится в течение недели, а к концу недели в столице потеплеет. «В конце недели температура приблизится к норме, но останется на 2–3 градуса ниже нормы. В дневные часы будет в пределах плюс 9 градусов, ночью — плюс 3–4 градуса», — рассказал Синенков.