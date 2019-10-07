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Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву

К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что начиная с четверга температура в Москве начнет расти и придет в норму, пройдут обложные дожди и растает снег. «На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры!» — заявил РБК Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил РБК, что за прошедшую ночь в Московском регионе выпало около 20% месячной нормы осадков. По его словам, дождь с мокрым снегом вызвал проходящий рядом циклон, который принес холодный воздух из северных широт.

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Синенков отметил, что текущая погода сохранится в течение недели, а к концу недели в столице потеплеет. «В конце недели температура приблизится к норме, но останется на 2–3 градуса ниже нормы. В дневные часы будет в пределах плюс 9 градусов, ночью — плюс 3–4 градуса», — рассказал Синенков.

Ранее синоптик сообщил, что минувшая ночь, на 7 октября, стала самой холодной в Москве и области с начала осени. В столице температура опустилась до плюс 0,8 градуса; а в городах Подмосковья — до плюс 0,1 градуса до плюс 0,4 градуса. При этом синоптик отметил, что измерения проводятся на уровне 2 м, добавив, что «на почве, конечно, были заморозки».

Теги: новости РБК, прогноз погоды, синоптики
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В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
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В Москве за ночь выпало 20% месячной нормы осадков
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