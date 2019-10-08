Роспотребнадзор напомнил о правах клиентов интернет-магазинов

После доставки товара надлежащего качества, приобретенного в Сети, покупатель имеет право отказаться от него в течение семи дней, а продавец обязан вернуть ему полную стоимость, за исключением оплаты доставки. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре при покупке товара в интернете прежде всего посоветовали проверить, указаны ли на сайте адрес и полное наименование продавца.На сайте таже должны быть указаны место изготовления товаров, цена, условия покупки и доставки, срок службы или срок годности и гарантийный срок. Если товар не соответствует данным, размещенным на сайте, покупатель вправе отказаться от покупки, а продавец обязан вернуть деньги.

При покупке некачественного товара покупатель имеет право потребовать у продавца бесплатно устранить недостаток или оплатить расходы на их исправление покупателем или третьим лицом. При покупке товара с дефектом также можно попросить скидку у продавца или выбрать на замену аналогичный товар с перерасчетом стоимости. В Роспотребнадзоре отметили, что если покупатель не сохранил чек или иной документ, подтверждающий покупку, он может ссылаться и на другие доказательства приобретения товара.

Ранее платформа фискальных данных «Такском» сообщила, что самыми продаваемыми товарами в интернете в 2019 году стали предметы бытовой техники и электроники. В числе наиболее популярных покупок в Сети оказались одежда, косметика, продукты питания, товары для ремонта и книги.