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Стали известны самые продаваемые интернет-товары в России

В России самыми продаваемыми товарами в интернете в 2019 году стали предметы бытовой техники и электроники. Об этом свидетельствует отчет платформы фискальных данных «Такском», поступивший в RT.

Так, россияне тратили на покупку электроники (планшеты, смартфоны) в среднем 8,4 тыс. руб. Вторым по популярности сегментом оказались предметы гардероба (одежда, обувь и аксессуары). На покупку этих товаров покупатель тратил в среднем 4,3 тыс. руб.

Бизнес
Российский рынок интернет-торговли к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб.

В рейтинг наиболее продаваемых товаров в интернете также вошли косметика и парфюмерия (средний чек — 4,8 тыс. руб.), продукты питания (4,2 тыс. руб.), товары для ремонта (10,8 тыс. руб.), книги (1,2 тыс. руб.).

Согласно отчету, с января 2019 года по настоящее время продажи в интернете выросли на 5%. Всего эксперты проанализировали около 15 млрд товарных чеков.

Оператор фискальных данных «Такском» получает данные с онлайн-касс по всей стране и обрабатывает данные о проданных товарах и их стоимости. Компания, по собственной оценке, занимает 20% рынка обработки и передачи фискальных данных.

Теги: интернет, товары, продажи, Россия
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